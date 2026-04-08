Минпросвещения готовится запустить в детских садах аналог «Разговоров о важном»

В детских садах с 1 сентября появится аналог «Разговоров о важном»

Замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова заявила, что в детских садах страны с 1 сентября появится формат «Добрые игры», который является аналогом «Разговоров о важном». Об этом сообщает РИА Новости.

На открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе Колударова заявила, что мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. По ее словам, сейчас министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

В феврале президент России Владимир Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.

В документе говорится, что администрация президента должна образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы.

