Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Минпросвещения готовится запустить в детских садах аналог «Разговоров о важном»

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова заявила, что в детских садах страны с 1 сентября появится формат «Добрые игры», который является аналогом «Разговоров о важном». Об этом сообщает РИА Новости.

На открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе Колударова заявила, что мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. По ее словам, сейчас министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

В феврале президент России Владимир Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей.

В документе говорится, что администрация президента должна образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы.

Ранее патриарх Кирилл назвал Россию «ковчегом спасения».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!