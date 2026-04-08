«Лучше нельзя уже было»: актер Ворожцов признался, что не всегда доволен своей игрой

Актер Ворожцов заявил, что его не всегда устраивает собственная актерская игра

Актер Павел Ворожцов поделился, что не всегда остается доволен собственной актерской игрой. Его слова передал «Пятый канал».

Ворожцов объяснил, что на его восприятие собственной работы оказывают влияние несколько факторов, среди которых работа с режиссером и личные ожидания.

Актер отметил, что смотрит фильмы со своим участием.

«Смотришь и понимаешь, что можно было лучше, зная себя, а иногда зная себя и зная режиссера, понимаешь, что все равно лучше нельзя уже было. По-разному бывает», — раскрыл артист.

Однако к любым неудачам Ворожцов старается относиться со спокойствием и не испытывает сильного сожаления. Актер понимает, что сделал все, что было в его силах.

До этого актер Гоша Куценко признался в беседе с «Газетой.Ru», что одной из самых сложных ролей в карьере для него оказалась роль Саши Носкова (Старого) в сериале «Встать на ноги». Артист признался, что режиссер проекта Павел Тимофеев не всегда был им доволен.

Ранее Ворожцов рассказал, что Табаков помогал своим подопечным в получении квартиры в Москве.