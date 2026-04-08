Сбер направит рекордную сумму на поддержку сирот и детей с ментальными особенностями

Сбер в 13-й раз проведет спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм «Зеленый марафон», в этом году мероприятие состоится 30 мая и охватит 60 городов России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что событие объединит более 140 тыс. бегунов и поможет собрать деньги на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Мероприятие, по сообщению компании, станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

В Москве забег пройдет на Васильевском спуске и в парке «Зарядье». Участникам доступны детские забеги, северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км, 10 км и 21,1 км. На дистанции 4,2 км можно объединяться в команды от 5 до 10 человек.

Кроме того, в этом году у каждой дистанции марафона впервые будет партнер. Забег на 4,2 км поддержит сервис «Звук», 10 км — сервис экспресс-доставки «Самокат», 21,1 км — ИИ-помощник GigaChat. Партнером детских забегов станет СберKids, северной ходьбы — СберМобайл.

После соревновательной части пройдет семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами. В столице участие в нем будет платным.

Дополнительно участники забега смогут бесплатно нанести гравировку на медали — при наличии подписки СберПрайм.

В регионах марафон будет бесплатным. В каждом городе предусмотрены дистанция 4,2 км и детский старт, в некоторых — 10 и 21,1 км. Запланированы концерты и эко-акции.

Также в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде выступят известные артисты.

Регистрация на забег в Москве уже открыта, в регионах она стартует 8 апреля.

В компании добавили, что все взносы и добровольные пожертвования поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства НКО проведут программы для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

«Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни», — отметил первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

Внести свой вклад в эту работу все желающие могут как за за счет участия в марафоне, так и на платформе СберВместе. По уже сложившейся традиции Сбер удвоит итоговую сумму, она в этом году может стать рекордной.