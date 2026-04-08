Российский вундеркинд выругался в ответ на вопрос об игре в НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выругался в интервью после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б).

У хоккеиста спросили, как он чувствует себя после года игры в североамериканской лиге. Демидов выругался перед ответом и тут же извинился.

«Оу, черт… Извините», — сказал Демидов.

В матче с «Флоридой» Демидов отметился заброшенной шайбой. Это его 18 гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В активе российского игрока также 43 результативные передачи в 78 матчах.

Российский хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКАв «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 102 очка. В следующем матче канадская команда 10 апреля сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

