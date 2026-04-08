Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российский вундеркинд выругался в ответ на вопрос об игре в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Демидов выругался матом в интервью после матча НХЛ
Montreal Canadiens and the National Hockey League

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов выругался в интервью после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» (4:3 Б).

У хоккеиста спросили, как он чувствует себя после года игры в североамериканской лиге. Демидов выругался перед ответом и тут же извинился.

«Оу, черт… Извините», — сказал Демидов.

В матче с «Флоридой» Демидов отметился заброшенной шайбой. Это его 18 гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В активе российского игрока также 43 результативные передачи в 78 матчах.

Российский хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКАв «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 102 очка. В следующем матче канадская команда 10 апреля сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее определилась первая пара плей-офф Кубка Стэнли.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
