В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с долларом США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно принять меры по сокращению использования доллара до минимума. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что РФ необходимо это сделать из-за того, что США сигнализируют о намерениях ввести новые санкции.

Ранее Минфин России заявил о включении китайского юаня и японской иены в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).