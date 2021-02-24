В МИД РФ заявили о необходимости сокращения операций с долларом США
Максимс Краюшкинс
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна срочно принять меры по сокращению использования доллара до минимума. Об этом сообщает Bloomberg.
«Нам нужно отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что РФ необходимо это сделать из-за того, что США сигнализируют о намерениях ввести новые санкции.
Ранее Минфин России заявил о включении китайского юаня и японской иены в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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