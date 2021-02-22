В МИДе заявили о разочаровании решением ЕС о санкциях против РФ

В министерстве иностранных дел России заявили о разочаровании решением Евросоюза о подготовке новых антироссийских санкций.

«Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз вновь упустил возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией».

Ранее в Госдуме заявили, что санкции ЕС по кейсу Алексея Навального не останутся без ответа.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2,5 года.