ЕС готовит новые санкции против Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — сказал Боррель.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии являются насмешкой.