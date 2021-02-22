ЕС готовит новые санкции против Белоруссии
Максимс Краюшкинс
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к подготовке новых санкций против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
«В Белоруссии мы видим продолжение репрессий, поэтому мы приняли решение начать разработку новых индивидуальных санкций, а также мер поддержки гражданского общества», — сказал Боррель.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии являются насмешкой.
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