МИД: Россия не будет до бесконечности ждать США в ДОН

Россия завершит внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету, если США не вернутся в договор. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, чье выступление опубликовал российский МИД.

«Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться», — сказал Гаврилов.

По его словам, если США до этого времени не заявят о готовности вернуться к договору, Москва передаст депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из ДОН.

Гаврилов объяснил, что после этого начнутся шесть месяцев, в соответствии с договором, которые предшествуют окончательному выходу Москвы. В то же время дипломат отметил, что Россия, как и прежде, готова к конструктивному диалогу с США.

«Российская Федерация не будет до бесконечности ждать, когда в Соединённых Штатах определятся с готовностью вернуться в ДОН. Наша внутренняя работа продолжается каждодневно», — подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что РФ рассчитывает окончательно выйти из Договора по открытому небу к лету.