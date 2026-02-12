Совладелец «Манчестер Юнайтед» извинился за слова о мигрантах

Британский миллиардер Джим Рэтклифф принес публичные извинения в связи со своими недавними заявлениями о «колонизации» Великобритании мигрантами. Об этом пишет ТАСС.

«Я выражаю сожаление, что выбранные мной слова задели чувства некоторых жителей Великобритании и Европы и вызвали беспокойство. Однако я считаю важным поднимать вопрос о контролируемой и эффективно управляемой иммиграции, способствующей экономическому росту», — говорится в официальном заявлении владельца международной химической корпорации Ineos и совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Рэтклифф пояснил, что его «целью было подчеркнуть необходимость управления миграцией параллельно с инвестициями в развитие навыков, промышленности и создание рабочих мест, чтобы обеспечить долгосрочное благополучие для всех».

«Жизненно важно продолжать открытую дискуссию об актуальных проблемах, стоящих перед Великобританией», — добавил 73-летний миллиардер, занимающий седьмое место в списке самых богатых людей страны с состоянием в £17,05 млрд ($23,3 млрд).

После выступления Рэтклиффа 11 февраля в эфире телеканала Sky News, где он утверждал, что мигранты «колонизировали» Великобританию, используя государственные ресурсы через систему пособий, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер призвал его извиниться, назвав высказывания «оскорбительными и ошибочными». Футбольная ассоциация Англии также заявила о намерении изучить данные заявления.

Ранее стало известно о рекордном числе мигрантов, прибывших в Британию при Стармере.