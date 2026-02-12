Вход в офис РКН в Москве заблокировали велосипедным замком

Вход в московский офис Роскомнадзора (РКН), расположенный на станции метро Китай-город, заблокировали велосипедным замком. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах с места событий видно, как неизвестные со спрятанными лицами подходят к дверям и блокируют вход с помощью велосипедного замка.

В пресс-службе регулятора на момент публикации никак не комментировали ситуацию.

9 февраля пользователи Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе сервиса: сообщалось о медленной отправке сообщений и проблемах с загрузкой фото- и видеоконтента.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее Володин пообещал изучить правовые основания для замедления Telegram.