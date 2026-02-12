Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Вход в офис РКН в Москве заблокировали велосипедным замком

Вход в офис РКН заблокировали велосипедным замком на фоне блокировки Telegram

Вход в московский офис Роскомнадзора (РКН), расположенный на станции метро Китай-город, заблокировали велосипедным замком. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах с места событий видно, как неизвестные со спрятанными лицами подходят к дверям и блокируют вход с помощью велосипедного замка.

В пресс-службе регулятора на момент публикации никак не комментировали ситуацию.

9 февраля пользователи Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе сервиса: сообщалось о медленной отправке сообщений и проблемах с загрузкой фото- и видеоконтента.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее Володин пообещал изучить правовые основания для замедления Telegram.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!