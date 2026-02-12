Размер шрифта
24-летнего рэпера убили спустя два года после первого покушения

Рэпер Lil OT убит спустя два года после пережитого покушения
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Переживший покушение рэпер Омер Ниаз Мухаммад, который более известен под псевдонимом Lil OT, погиб в Онтарио, Канада. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летнего музыканта застрелили на парковке торгового центра Burlington Centre около 22:10 9 февраля. Очевидцы рассказали, что слышали три выстрела. Затем Lil OT был срочно доставлен в больницу, но он умер по пути от ранения в шею.

«Это было преднамеренное нападение, но нет угрозы для общественности», — сказал констебль Джефф Диллон.

Сообщается, что мотивы нападения пока не установлены. Расследование продолжается.Также Daily Mail напоминает, что в 2023 году Мухаммад подвергался обстрелу у дома в Гамильтоне, но тогда не пострадал. Стрелявший, Ахмед Иссак-Хуссан, бывший друг рэпера, сейчас находится в тюрьме в ожидании суда.

Сам Мухаммад тоже имел проблемы с законом: он провел 18 месяцев в тюрьме по делу, связанному с оружием.

За свою карьеру 24-летний Lil OT выпустил 2 музыкальных альбома, а его клип на трек Violence (2023) набрал более 272 тыс. просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что звезда шоу «Голос Великобритании» Дин Франклин умер из-за рака пищевода.
 
