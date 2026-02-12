24-летнего рэпера убили спустя два года после первого покушения

Рэпер Lil OT убит спустя два года после пережитого покушения

Переживший покушение рэпер Омер Ниаз Мухаммад, который более известен под псевдонимом Lil OT, погиб в Онтарио, Канада. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летнего музыканта застрелили на парковке торгового центра Burlington Centre около 22:10 9 февраля. Очевидцы рассказали, что слышали три выстрела. Затем Lil OT был срочно доставлен в больницу, но он умер по пути от ранения в шею.

«Это было преднамеренное нападение, но нет угрозы для общественности», — сказал констебль Джефф Диллон.

Сообщается, что мотивы нападения пока не установлены. Расследование продолжается.Также Daily Mail напоминает, что в 2023 году Мухаммад подвергался обстрелу у дома в Гамильтоне, но тогда не пострадал. Стрелявший, Ахмед Иссак-Хуссан, бывший друг рэпера, сейчас находится в тюрьме в ожидании суда.

Сам Мухаммад тоже имел проблемы с законом: он провел 18 месяцев в тюрьме по делу, связанному с оружием.

За свою карьеру 24-летний Lil OT выпустил 2 музыкальных альбома, а его клип на трек Violence (2023) набрал более 272 тыс. просмотров на YouTube.

