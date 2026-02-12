Представитель МИД Франции совершил визит в Белоруссию

В феврале представитель министерства иностранных дел Франции Брис Рокфёй совершил визит в Минск. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«Мы подтверждаем, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства иностранных дел Французской Республики Брис Рокфёй», — сказал он.

По словам Варанкова, в ходе визита представитель Франции встретился с заместителем главы МИД Белоруссии Игорем Секретой.

Также он отметил, что белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими странами Запада.

10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова французского президента Эммануэля Макрона о возобновлении контактов Москвы и Парижа. По словам представителя Кремля, имеющееся взаимодействие с французской стороной при желании и необходимости может помочь наладить диалог на высшем уровне.

В тот же день Макрон в интервью европейским СМИ сообщил о визите своего дипломатического советника в Россию. Об этом он сказал , в том числе испанской газете газете El País. Французский лидер также заявил, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, с которой, по его словам, придется строить новую архитектуру безопасности в регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что Европа поняла, «где ее счастье».