Армия

Генсек НАТО оценил успехи российской армии на Украине

Генсек НАТО Рютте: Россия добивается на Украине очень незначительных успехов
Global Look Press

Вооруженные силы РФ добиваются на Украине очень незначительных успехов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления с украинским министром обороны Михаилом Федоровым.

«Украинский народ невозможно сломать... И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», — сказал он.

12 февраля высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, однако полный крах украинской обороны в 2026 году маловероятен. По его словам, плохие погодные условия снизили эффективность оборонительных дронов Вооруженных сил Украины, а благоприятное для России соотношение сил позволило российским войскам добиться успехов в течение последнего месяца.

8 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что ВС России готовятся к новому наступлению в зоне СВО, которое затронет сразу несколько направлений. По мнению авторов, войска РФ планируют развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины предстоящим летом. Как отмечается в отчете, для реализации намеченных планов планируется задействовать стратегические резервы, которые формируются с 2025 года.

Ранее в США раскрыли, когда ВС РФ откроют «прямой путь» к Одессе.
 
