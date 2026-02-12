Глава МОК расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов», — сказал Адамс.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Ранее МОК опубликовал официальное заявление главы организации по инциденту с Гераскевичем.