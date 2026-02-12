Размер шрифта
Москалькова обратилась в ООН по поводу удержания Украиной 10 жителей Курской области

Москалькова обратилась в ООН из-за незаконного удержания Украиной 10 курян
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН по поводу незаконного удержания украинской стороной 10 жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжают еще десять человек удерживаться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций», — сказала она.

6 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое жителей региона вернулись с территории Украины на фоне обмена военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 157 на 157. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля.

Позже Хинштейн рассказал, что одного из возвращенных жителей госпитализировали в областную клиническую больницу из-за выявленных проблем со здоровьем. Глава региона отметил, что мужчину вывезли на Украину под предлогом оказания медицинской помощи, однако необходимого лечения он там не получил.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.
 
