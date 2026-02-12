Размер шрифта
Российский дипломат рассказал о войне украинских «полицаев» с собственным населением

Постпред РФ Полянский: военкомы на Украине ведут войну с собственным населением
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине воюют с собственным населением, поэтому их открыто называют «полицаями». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По его словам, добровольно в украинскую армию уже давно никто не вступает. Для принудительной отправки граждан на фронт сотрудники ТЦК используются жесткие методы.

«Украинские военкомы ведут настоящую войну с собственным населением, применяя грубую силу и даже оружие», — сказал дипломат.

Число официально зафиксированных случаев нападений на сотрудников ТЦК выросло в 70 раз, при этом реальные показатели могут быть гораздо выше, отметил Полянский.

На фоне насильственной мобилизации растут масштабы дезертирства — только по официальным данным из Вооруженных сил Украины сбежали более 300 тысяч человек, добавил постпред.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.
 
