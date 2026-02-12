Пляж в Англии захватили моллюски с одной «ногой»

Пляж в Англии захватили «странные существа» с одной ногой, пишет Daily Mail.

Необычные «существа на одной ноге», обнаруженные на пляже залива Студленд в графстве Дорсет, оказались двустворчатыми моллюсками, известными как лютрария обыкновенная или «раковина выдры». Несмотря на пугающий внешний вид, они не представляют опасности и являются частью местной морской экосистемы.

По данным представителей природоохранной организации National Trust Purbeck Countryside, за последние недели на побережье выбросило большое количество этих моллюсков. Обычно они обитают глубоко под морским дном, где с помощью сифонов фильтруют планктон и водоросли.

Специалисты считают, что причиной массового выброса стали недавние восточные ветры и штормовая погода. Сильные волны размыли морское дно и вытолкнули моллюсков из их укрытий на берег.

По словам экспертов, даже те моллюски, которые остались живы, вряд ли смогут выжить при возвращении в море.

Тем не менее необычная картина на пляже вызвала обеспокоенность среди местных жителей. Некоторые выразили надежду, что численность моллюсков со временем восстановится, другие признались, что впервые узнали о существовании такого вида.

