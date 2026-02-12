Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пляж в Англии захватили моллюски с одной «ногой»

Daily Mail: на пляж в Англии выбросило колонию лютрарии обыкновенной
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пляж в Англии захватили «странные существа» с одной ногой, пишет Daily Mail.

Необычные «существа на одной ноге», обнаруженные на пляже залива Студленд в графстве Дорсет, оказались двустворчатыми моллюсками, известными как лютрария обыкновенная или «раковина выдры». Несмотря на пугающий внешний вид, они не представляют опасности и являются частью местной морской экосистемы.

По данным представителей природоохранной организации National Trust Purbeck Countryside, за последние недели на побережье выбросило большое количество этих моллюсков. Обычно они обитают глубоко под морским дном, где с помощью сифонов фильтруют планктон и водоросли.

Специалисты считают, что причиной массового выброса стали недавние восточные ветры и штормовая погода. Сильные волны размыли морское дно и вытолкнули моллюсков из их укрытий на берег.

По словам экспертов, даже те моллюски, которые остались живы, вряд ли смогут выжить при возвращении в море.

Тем не менее необычная картина на пляже вызвала обеспокоенность среди местных жителей. Некоторые выразили надежду, что численность моллюсков со временем восстановится, другие признались, что впервые узнали о существовании такого вида.

Ранее в Бразилии поймали гигантскую рыбу, которая напугала специалистов.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!