Армия

На Украине сообщили о возможном ударе «Орешником»

На Украине предупредили об угрозе пусков ракет «Орешник»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

На Украине предупредили об угрозе запуска баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Угроза пусков БРСД «Орешник» с полигона «Капустин Яр» сохраняется до 19.02», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что «тревог может быть больше».

12 февраля украинские Telegram-каналы и СМИ опубликовали информацию о возможном запуске «Орешника» с полигона «Капустин Яр». Позже они опровергли данное сообщение.

9 января министерство обороны России сообщило, что военные страны нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине. В том числе они применили ракету «Орешник». Как рассказали в ведомстве, это стало ответом на попытку ВСУ в ночь на 29 декабря 2025 года атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

По информации украинского издания «Страна.ua», целью «Орешника» был авиаремонтный завод во Львове. Данное предприятие уже попадало под удары в марте 2022 года. 12 января эту информацию подтвердило российское Минобороны.

Ранее в России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником».
 
