Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

СМИ: Тодоренко грозит уголовная ответственность за инцидент с медом

«Звездач»:против Тодоренко могут возбудить уголовное дело за инцидент с медом
Владимир Андреев/Picvario Media/Global Look Press

Адвокат Ольга Власова объяснила, что телеведущая Регина Тодоренко может быть привлечена к уголовной ответственности, если докажут, что она умышленно добавила аллерген в напиток человека, осознавая возможные последствия. Слова правозащитницы передает «Звездач»..

Накануне Тодоренко сообщила, что дала мед человеку с аллергией. Она предположила, что реакция на продукт у него была психосоматической. В итоге у мужчины развился отек Квинке.

По словам Власовой, публичные высказывания Тодоренко сами по себе не нарушают закон. Адвокат отметила, что уголовное дело могут возбудить только по заявлению пострадавшего, если подтвержден вред его здоровью, а уже потом все будет зависеть от причиненного вреда.

«Наказание за умышленное причинение вреда здоровью — до 8 лет лишения свободы. В случае, если человека не стало, — до 12 лет лишения свободы», — уточнила адвокат.

Отек Квинке — это острое и опасное состояние, которое характеризуется быстрым увеличением в объеме глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек.

Ранее стало известно, чем владеет Григорий Лепс в России.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!