«У нас нет тарелок»: в Burger King ответили на критику акции «Накорми тарелочницу»

Россияне раскритиковали акцию Burger King в преддверии Дня Святого Валентина с наборами «Накорми тарелочницу», «Цыпочки в твоем вкусе» и «Она скажет «да», посчитав названия дискриминационными. В пресс-службе компании «Газете.Ru» заявили, что рекламная акция с тарелочницами и цыпочками не направлена против женщин, поэтому извиняться сеть не планирует.

«Мы видим, что акция вызвала разные реакции в социальных сетях – от поддержки и ироничного восприятия до критики. Подобные инфоповоды традиционно получают полярную оценку, и мы внимательно относимся ко всем откликам. Кампания несет юмористический характер и обыгрывает широко известный мем. Использованный термин относится к определенному стереотипному поведению, широко обсуждаемому в цифровой культуре, а не к женскому полу как таковому. Мы не планируем приносить извинения, поскольку не вкладывали в коммуникацию дискриминационного смысла. И, если говорить буквально, в ресторанах «Бургер Кинга» даже нет тарелок», — сказала.

На критику пользователей в сторону Burger King из-за акции к 14 февраля обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости». Как пишет издание, сеть ресторанов быстрого питания запустила промоакцию с наборами «Накорми тарелочницу», «Цыпочки в твоем вкусе» и «Она скажет «ДА», за которые россияне призвали «отменить» заведение.

Ранее компания Burger King Russia переехала из Кипра в Россию.