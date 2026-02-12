Размер шрифта
В Сочи шестиклассник планировал теракт, чтобы решить проблемы с одноклассниками

В Сочи мальчика задержали за подготовку теракта в школе
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Подростка из Сочи отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей за подготовку теракта в школе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, 13-летний мальчик с января текущего года готовил нападение. Свои планы он обсуждал в сообществе, где подростки говорили на эту тему и публиковали видео других несовершеннолетних, нападавших на школы. При этом участники чата давали ребенку советы.

Как полагают следователи, с помощью теракта шестиклассник планировал решить проблемы с одноклассниками.

«О том, что действия, которые он намеревался совершить, являются преступлением и он понесет уголовную ответственность, шестикласснику известно не было», – сообщается в публикации.

Несовершеннолетнего смогли остановить. Заседание суда по административному иску о помещении школьника в центр для нарушителей проходило в закрытом режиме. В результате мальчик отправится в учреждение на срок до 30 суток.

До этого в Анапе подросток открыл стрельбу в школе.
 
