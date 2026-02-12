В Венесуэле ответили на вопрос о виновности Мадуро

Глава Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, захваченные США, невиновны в предъявляемых им обвинениях. Об этом заявила в интервью телеканалу NBC уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

«И президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес — оба невиновны», — отметила она.

До этого Родригес сообщила, что получила приглашение посетить США, но отметила, что поездка состоится только в случае, если «наладится сотрудничество».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее Россия призвала США освободить Мадуро и его жену, назвав действия Вашингтона нарушением международного права.