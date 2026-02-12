Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре

112: в результате пожара в многоэтажке Владивостока погибли трое детей

Во Владивостоке во время пожара в многоэтажном доме погибли трое детей. По предварительным данным, взрослых в момент трагедии в квартире не было, сообщает Telegram-канал 112.

Возгорание началось на улице Толстого, 30, на седьмом этаже, выяснили журналисты.

«В результате погибли дети 3, 6 и 9 лет. Возгорание удалось локализовать», — сказано в посте.

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На месте с целью координации правоохранительных органов и специальных служб работает прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко», — сказано в сообщении.

Установление причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле.

Надзорному ведомству предстоит оценить работу органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми, заключили в региональной прокуратуре.

11 февраля в Твери два человека погибли во время пожара в частном доме. Инцидент произошел на улице 1-я Краснознаменная — там загорелся частный дом. Предположительно, во время пожара не выжили бабушка с внучкой. На место случившегося выезжал прокурор Пролетарского района.

Ранее в Подмосковье женщина во время пожара вытолкнула в окно двоих детей и выпрыгнула сама.