Общество

В Госдуме предложили вдвое повысить выплаты авиапассажирам за задержку багажа

«Новые люди» внесли в Госдуму проект о повышении выплат за задержку авиабагажа
Депутаты думской фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о двукратном повышении выплат авиапассажирам за задержку багажа, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью Воздушного кодекса РФ о компенсациях, выплачиваемых перевозчиком за несвоевременную выдачу багажа пассажирам без уважительной причины (форс-мажорных обстоятельств или угрозы безопасности из-за неисправности самолета).

В действующей редакции кодекса авиакомпания платит по 100 рублей за каждый час задержки, но в общей сложности не более половины стоимости провоза багажа. Разработчики законопроекта предлагают повысить размер выплат до 200 рублей.

В пояснительной записке депутаты указали на то, что в своем нынешнем размере компенсация редко покрывает пассажиру минимальные расходы на предметы первой необходимости, которые он вынужден покупать из-за задержки багажа.

Кроме того, добавили авторы законопроекта, 100 рублей в час — слишком маленькая по меркам авиакомпаний трата, не стимулирующая их к повышению дисциплины и качества обслуживания.

Ранее пассажир выбил зубы работнику аэропорта из-за перевеса багажа.
 
