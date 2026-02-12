Пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался сбежать в Россию

Yle: пьяный швед попытался уехать в Россию из Финляндии на угнанной машине

Гражданин Швеции угнал машину в Финляндии и попытался уехать на ней в Россию. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«Швед украл машину у курьера и попытался уехать из Салла (община на севере Финляндии. — прим. ред.) в Россию. Его задержали сильно пьяным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент с кражей произошел 8 февраля в финском городе Рованиеми. На следующий день злоумышленник прибыл на закрытый КПП «Салла», где перелез через закрытые ворота и был задержан пограничным патрулем.

«Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Полиция задержала мужчину. Его подозревают в нарушении государственной границы, управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, угоне транспортного средства и мелком мошенничестве с банковской картой», — сообщает издание.

До этого в Финляндии задержали четверых иностранцев, которые пытались попасть в Россию. По данным местной полиции, задержанные были причастны к торговле людьми на территории Финляндии.

Ранее премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией в обозримом будущем.