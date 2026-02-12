Стало известно о борьбе BMW с поставками своих машин в Россию

Автомобильный гигант BMW из Германии дал директиву своему филиалу в Китае «категорически противиться любым возможным поставкам автомобилей в Россию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Представители BMW подчеркнули, что в случае проникновения автомобилей на российский рынок через механизм параллельного импорта «это будет происходить вне зоны ее контроля, а также в явном противоречии с ее намерениями».

Один из российских дилеров во Владивостоке сообщил Reuters, что его компания не осуществляет прямые продажи импортных автомобилей, подпадающих под санкции. Он объяснил, что центр приобретает эти автомобили поштучно у китайских поставщиков исключительно для выполнения индивидуальных заказов.

«Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», — сказал он.

Reuters, ссылаясь на информацию агентства «Автостат», сообщает о тысячах автомобилей, экспортируемых из Китая в Россию. Количество западных и японских машин, произведенных в Китае и впоследствии зарегистрированных в России, неуклонно растет, пишет агентство.

По оценке «Автостата», количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года увеличилось более чем вдвое. Сейчас на них приходится почти половина из проданных в России в 2025 году машин марок, затронутых санкциями.

Ранее автоэксперт предсказал рост доли российско-китайских брендов на российском рынке автомобилей.