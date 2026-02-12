В Госдуму внесли проекты о двух новых льготах для бойцов СВО и их семей

Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о дополнительных льготах участникам СВО и их родным. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Первый законопроект предусматривает внеочередную выдачу жилья особой категории сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии (имеющим специальные звания полиции), которые воспитывают ребенка-инвалида с детства.

Соавтор этой инициативы — секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев — пояснил, что такая льгота уже предоставляется сотрудникам некоторых других ведомств, поэтому необходимо «восстановить справедливость, обеспечивая равную поддержку».

Второй законопроект дает двум членам семьи или близким родственникам участника СВО право бесплатного проезда до госпиталя или другого медучреждения и обратно.

Еще одна льгота для участников СВО, недавно предложенная депутатами Госдумы, — защита от сокращений на работе: этот законопроект уже получил положительный отзыв правительства России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о геномной регистрации военных.