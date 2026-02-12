В Тольятти студентка подавилась яблоком и впала в кому

В Тольятти девушка впала в кому на выпускном, подавившись яблоком

Врачи Тольятти пытаются спасти 25-летнюю девушку-ветеринара, которая впала в кому. Об этом сообщает Tolyatty.ru.

Инцидент произошел на вручении дипломов. Как рассказала мать пострадавшей, девушка по имени Елизавета стояла в толпе, хлопала тем, кто получал дипломы, параллельно ела яблоко.

Когда ее имя назвали, девушка машинально вскрикнула и подавилась едой. Так как на мероприятии присутствовали коллеги-медики, они попытались помочь девушке и вызвали скорую. Врачи более 20 минут проводили реанимационные мероприятия.

«Она выжила. Сердце запустили, но мозг в общей сложности провел без кислорода 28 минут — целую вечность», – сообщается в публикации.

В результате у пострадавшей диагностировали отек головного мозга и ввели в кому. Врачи не исключают, что девушка сможет выйти из комы, так как организм молодой.

У Елизаветы развилась травматическая эпилепсия, и, чтобы смягчить судороги, девушка принимает сильные препараты.

