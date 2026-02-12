«Предложили траурную повязку»: принципиального украинца сняли с Олимпиады

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира за использование несогласованного шлема с изображением погибших соотечественников. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) до последнего пытались уговорить атлета сменить экипировку на регламентированную, но получили отказ. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в МОК поступили верно, не дав возможности превратить соревнования по скелетону в место для политических акций.

Отозвали аккредитацию и дисквалифицировали прямо перед стартом

27-летний Владислав Гераскевич, знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Игр-2026, подготовил специальный шлем, где разместил фотографии погибших спортсменов и тренеров из своей страны, успев выйти в нем на старт тренировочного заезда.

МОК заранее запретил использовать подобную экипировку во время соревновательных заездов, ссылаясь на правило №50 Олимпийской хартии, которое запрещает любые политические, религиозные или расовые демонстрации и акции на олимпийских объектах. В МОК сочли изображения проявлением политического протеста, нарушающим принцип нейтральности Игр.

В этом правиле МОК отдельно подчеркивает, что оно защищает нейтральность спорта и фокусирует Игры на выступлениях атлетов, а не на внешних конфликтах. Основными целями данного правила, согласно хартии, является необходимость сохранить Олимпийские игры как пространство единства и гармонии; избежать отвлечения от спорта политическими, религиозными или расовыми вопросами; защитить достоинство соревнований и уважение к соперникам.

Согласно правилу №50, демонстрация любых политических, религиозных или расовых символов запрещена непосредственно в месте проведения соревнований, в Олимпийской деревне, во время церемоний награждения, открытия, закрытия и других официальных мероприятий, а также на любых олимпийских объектах и площадках.

При этом МОК не запрещает подобные действия на пресс-конференциях и в смешанных зонах, в интервью и медиа, в соцсетях и иных цифровых платформах, на командных собраниях и за пределами олимпийских объектов с учетом необходимости соблюдения местного законодательства. В качестве компромисса спортсмену предлагали выйти на старт с черной траурной повязкой на руке. МОК также предоставил Гераскевичу возможность продемонстрировать шлем сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону, однако спортсмен на все предложения ответил отказом.

Утром перед началом соревнований в скелетоне МОК отозвал аккредитацию Гераскевича, дисквалифицировав его. В официальном заявлении представители оргкомитета выразили сожаление, но подчеркнули, что спортсмен сам отказался соблюдать правила.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) и Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций (WOF) поддержали решение МОК дисквалифицирвать украинского спортсмена.

Позднее в социальных сетях Гераскевич опубликовал пост, в котором заявил, что не жалеет о содеянном.

«Это цена нашего достоинства», — написал Гераскевич.

«При желании шлем можно было поменять»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что согласна с решением МОК диксвалифицировать Владислава Гераскевича. По ее словам, главной причиной подобного поступка МОК является не сам факт политического высказывания со стороны спортсмена, а нарушение регламента использования экипировки.

«Это правильное решение. Изначально все наклейки, все надписи, все логотипы перед Олимпийскими играми или перед началом сезона согласовываются с международной федерацией. Почему в 2022 году дисквалифицировали нашего гимнаста за букву Z? Потому что она была не согласована. Не из-за самой буквы Z, не из-за политического заявления, а из-за того, что это не соответствовало тем заявленным надписям на форме, которые были в начале сезона согласованы с федерацией. Здесь то же самое. На Олимпиаде вообще нельзя никакие вещи на форму наносить — заметьте, на Играх нет нашивок спонсоров, нет лейблов, на костюмах спортсменов нет никаких дополнительных надписей. Ничего лишнего, только спорт. На Олимпиаде не должны отвлекаться на политические заявления, ни на что другое», — заявила экс-спортсменка.

По ее словам, МОК в принципе не позволяет спортсменам уходить от установленных норм в части экипировки, делая послабления только при самых крайних случаях.

«Даже если происходило какое-либо трагическое событие, кто-то умирал, всегда очень сложно было согласовать выражение скорби на Олимпиаде, разрешение на черную траурную ленточку даже очень сложно было получить. Поэтому спортсмены старались этого не делать, потому что это, правда, очень тяжело. На чемпионатах мира это проще, а вот на Олимпиаде МОК практически не разрешал делать.

Исключение — только если что-то трагическое не случилось на самой Олимпиаде, если кто-то погиб во время соревнований. Тогда, может быть, такое возможно. Однако если кто-то умер где-то в стране, какой-то известный тренер или спортсмен, и команда хочет таким образом выразить свои соболезнования, то подобное не разрешали.

Существует регламент, и просто ему надо соответствовать, вот и все. Не надо провоцировать людей, что вот я такой обиженный. Обид никаких не должно быть, это просто нарушение регламента. Нарушил правила — тебя дисквалифицируют, тем более до этого ему сделали замечание и предложили выступать в другом шлеме. При желании это можно было сделать, поменять его — два шлема у него точно есть», — заключила Журова.