Японских чиновников накажут за ужин с сыном премьера

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи прорабатывает наказание для 11 чиновников, которые несколько раз ужинали с сыном премьера. Об этом пишет NHK.

Ведомство утверждает, что сын премьера выступает заинтересованной стороной, поскольку работает на компанию, занимающуюся спутниковой трансляцией, поэтому не мог ужинать с чиновниками.

Как пишет издание, министерство решило вынести заключение о нарушении кодекса профессиональной этики в отношении четырех старших чиновников и, вероятно, примет такое же решение по остальным семерым.

Министерство доложит о расследовании на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента и предоставит доклад Национальному совету по этике государственных служащих.

Ранее сообщалось, что в Японии появится министр по одиночеству.