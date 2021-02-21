Пенс отказался участвовать в мероприятии с первым публичным выступлением Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался от участия в мероприятии, на котором состоится первое выступление экс-президента Дональда Трампа после окончания его президентского срока. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Пенсу было предложено выступить на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), однако он дал отрицательный ответ и не намерен присутствовать на мероприятии.

Ожидается, что конференция пройдет в воскресенье, 28 февраля, в Орландо.

Кроме того, The Hill сообщил, что в своем выступлении Трамп будет поднимать тему будущего Республиканской партии, а также консервативного движения. При этом он намерен критически высказаться в отношении миграционной политики президента США Джо Байдена.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов. Трамп выразил несогласие с результатами выборов.