Медведев назвал нечестной борьбой введение Киевом санкций против Медведчука

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал проявлением «политической инквизиции» введение Украиной санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, передает «Интерфакс».

По его словам, преследование оппозиции и репрессии — самый легкий метод для украинских властей отвлечь внимание от своих бесконечных провалов.

Медведев отметил, что Медведчук является одним из немногих политиков на Украине, который выступает за восстановление отношений между украинским государством и Россией.

«Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

19 февраля Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.