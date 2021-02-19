Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила по видеосвязи.

По его словам, российская сторона стремится «подорвать трансатлантическое единство».

«Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США», — подчеркнул Байден.

Кроме того, он обвинил Россию в совершении кибератак. Политик призвал реагировать на такие действия, поскольку это даст возможность обеспечить «защиту общей безопасности» США и союзников.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки обвинила Россию и Китай в использовании вакцины как дипломатический инструмент