СНБО Украины ввел санкции против Медведчука

Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНИАН.

Глава МВД Украины Арсен Аваков добавил, что ограничительные меры также были установлены в отношении жены депутата Рады.

В общей сложности СНБО Украины ввел санкции против 5 россиян, 3 украинцев и 19 юридических лиц, однако их личности пока не раскрываются.

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В конце января 2021 года депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива заявил, что Госавиаслужба Украины не будет выпускать главу политсовета Виктора Медведчука в Россию. По его словам, ведомство получило соответствующее распоряжение.