В Госдуме прокомментировали заявление Киева о Минских соглашениях

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о минских договоренностях. Об этом сообщает RT.

Ранее Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в их нынешнем виде. При этом он добавил, что Украина приложит все усилия для соблюдения этих договоренностей.

Бальбек считает, что следующим шагом украинской стороны может стать призыв к новым договоренностям, устраивающим страны Запада. По его словам, Украина неоднократно показывала себя «недобросовестным исполнителем международных соглашений».

«К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — выразил мнение российский депутат.

Он добавил, что такие «ухищрения» политиков Украины не помогают разрешить конфликт в Донбассе.

«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — подчеркнул Бальбек.