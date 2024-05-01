Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой народной республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери украинской армии составили до 110 солдат. Также были уничтожены два пикапа, 155-миллимитросвая гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-миллимитровая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по местам расположения части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине Харькова.

По словам Лебедева, удар, предположительно, пришелся по Большой Даниловке. Подполье пояснило, что в этом секторе на северной окраине Харькова вдоль объездной дороги расположены военнослужащие ВСУ.

В этот же день российские Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.