Пожарные локализовали огонь в СНТ в Забайкалье

Спасатели локализовали горение в СНТ «Разведчик недр» Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В Читинском районе загорелись около 30 дачных строений, а пожар перешел на лесной массив. Мешали тушению сильные порывы ветра. На место инцидента приехали 86 человек и 24 единицы техники МЧС.

По последним данным, предварительно, площадь пожара составила 1 200 квадратных метров, заключили в ведомстве.

В апреле сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после февральского пожара в садовом товариществе Кировского района Ленинградской области. В феврале правоохранители узнали об инциденте, произошедшем в СНТ «Гаричи». Тогда один из местных жителей напал на своего соседа и попытался расправиться с ним. Той же ночью в этом садовом товариществе был подожжен дом на улице Прелестной.

30 апреля сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.