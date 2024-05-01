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Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в ДНР

МО: ВС РФ заняли выгодные рубежи у Андреевки, Курдюмовки и Константиновки

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению Минобороны, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удар по живой силе ВСУ.

До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка. Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили солдат и технику нескольких бригад украинских войск в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое в ДНР.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка в ДНР.

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