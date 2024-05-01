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Терапевт домогался и насиловал пациенток во время приема

Daily Star: в Великобритании пациентки обвинили врача-терапевта в сексуальном насилии

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Врача общей практики из графства Уилтшир обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании пациенток. Об этом сообщает Daily Star.

40-летнему терапевту Томасу Плиммеру из британского Суиндона предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах в отношении пациенток. Об изнасилованиях заявили шесть женщин, которые посещали кабинет врача частной практики.

По словам пострадавших, медик сначала делал женщинам непристойные намеки, после чего вступал с ними в интимную связь. В ходе разбирательств обвиняемый заявил, что страдает от психического расстройства и не может отдавать отчет своим действиям.

Мужчина уверяет, что вступал с женщинами в интимную связь по обоюдному согласию. Медика лишили лицензии, его дальнейшую судьбу будет решать суд.

До этого сообщалось, что во Франции врач общей практики оказался под следствием за домогательства в отношении 20 пациенток. Женщины рассказали, что во время приема врач трогал их грудь под предлогом медицинского обследования. Он также заставлял женщин и девушек в возрасте от 18 до 30 лет раздеваться догола. Сейчас фигурант дела о злоупотреблении служебными полномочиями находится под судебным надзором, ему запрещено заниматься врачебной практикой.

Ранее санитар изнасиловал пациентку, пока та находилась под действием сильного успокоительного.

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