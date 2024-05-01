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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ после боев с группировкой «Запад»

МО РФ: подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои проходили в районах Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что ВСУ потеряли до 30-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, стало известно, что российские солдаты из группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили 28 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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