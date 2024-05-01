ВСУ потеряли до 410 военных и западную технику в ДНР после столкновения в ВС РФ

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, российские военные отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шум и Бердычей в ДНР.

В итоге ВСУ потеряли до 410 военнослужащих. Кроме людей, украинская армия лишилась танка, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, трех автомобилей.

Также в ведомстве пояснили, что российские военные ликвидировали 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA-2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее на Украине заявили, что готовы принять даже неисправные истребители F-16.