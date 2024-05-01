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В Литве на военные учения вызвали 2,5 тысячи резервистов

Армия Литвы: в крупнейших военных маневрах участвуют 2,5 тыс. резервистов

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Yauhen Yerchak/Global Look Press

В Литве в крупнейших военных маневрах в ходе учений «Перкуно гряусмас» («Гром Перкунаса». — «Газета.Ru») принимают участие 2500 резервистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.

«Повестки получили более 10 тыс. человек из активного резерва <...> Задачей является отработка действий по переходу от мирной жизни к военным действиям», — пояснили в командовании.

Отмечается, что фактически в учениях примут участие 2500 человек. Учения начнутся на полигоне Гайжюнай. Там резервистам выдадут амуницию и вооружение, далее их распределят по конкретным подразделениям. Учения продлятся до трех недель.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Кульминация учений пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западно-Поморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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