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В Киеве образовались очереди на медкомиссию в военкомат

«Страна.ua»: в Киеве образовались очереди на медкомиссию в военкомат

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Depositphotos

В Киеве образовались очереди для прохождения медицинской комиссии в территориальных центрах комплектования (украинских военкоматах). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

В частности, образовалась очередь на медицинскую комиссию в Соломенском ТЦК Киева. На фото много молодых мужчин, но есть и те, кто сильно старше.

По новому закону о мобилизации на Украине до 18 июля все военнообязанные в стране должны обновить свои учетные данные в ТЦК и пройти медицинскую комиссию. Также в законе появилось требование носить при себе военный билет, без которого нельзя будет в том числе уехать за границу.

30 апреля сообщалось, что черкасский территориальный центр комплектования (ТЦК) прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации — до вступления в силу нового закона, который ее ужесточает. Об этом заявила пресс-секретарь областного военкомата Алина Кривошея.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины с 2022 года возбудили более 11 тыс. уголовных дел в связи с уклонением от призыва на службу в армии и воинского учета.

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