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В Петербурге мужчина поджег себя перед военкоматом

В Петербурге госпитализировали мужчину, пытавшегося сжечь себя перед военкоматом

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь мужчины, устроившего самосожжение перед военкоматом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

24-летний уроженец Красноярска поджег себя во дворе военного комиссариата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Мужчину немедленно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Россиянин оказался в реанимации, у него шок и ожоги I-ой, II-ой и III-ей степени на 90% тела. По предварительным данным, незадолго до инцидента пострадавший поссорился со своей девушкой. Сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние.

До этого гулявший по парку петербуржец спас жизнь женщине, охваченной пламенем.

Ранее в приморском Артеме мужчина загорелся при попытке поджечь военкомат.

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