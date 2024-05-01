В Петербурге мужчина поджег себя перед военкоматом

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь мужчины, устроившего самосожжение перед военкоматом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

24-летний уроженец Красноярска поджег себя во дворе военного комиссариата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Мужчину немедленно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Россиянин оказался в реанимации, у него шок и ожоги I-ой, II-ой и III-ей степени на 90% тела. По предварительным данным, незадолго до инцидента пострадавший поссорился со своей девушкой. Сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние.

До этого гулявший по парку петербуржец спас жизнь женщине, охваченной пламенем.

Ранее в приморском Артеме мужчина загорелся при попытке поджечь военкомат.