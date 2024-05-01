Доходы Грузии от туризма превысили доковидный показатель

Доходы Грузии от туристической отрасли по итогам первого квартала составили $807,7 млн. Это на 36,9% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную администрацию туризма республики.

В январе — марте страну посетили свыше 930 тыс. туристов. Значение на 11% превышает прошлогодний показатель.

Между тем россияне стали гораздо реже ездить в Грузию. Турпоток по направлению за три месяца сократился на 16,1% год к году, до 215 тыс. визитов.

Жители РФ также начали терять интерес к Турции. За год Россия опустилась на третье место среди стран — поставщиков туристов в эту страну. В лидеры среди ключевых въездных рынков Турции выбрался Иран. Второе место заняла Германия.

Между тем ЮАР стала самой популярной у россиян страной в Африке южнее Сахары.

Ранее граждане РФ оценили цены на отдых в стране.