Мизулина показала клеща, который ее укусил

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась, что ее укусил клещ. Об этом она рассказала у себя в Telegram-канале.

«Сегодня меня укусил клещ, слава Богу, рядом оказался человек, который меня быстро спас от этой заразы. Так что будьте аккуратнее», — предупредила общественница.

Мизулина порекомендовала ходить в лес только в плотной закрытой одежде и пользоваться защитными спреями.

30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что более 24,6 тысячи россиян обратились к врачам после укуса клеща.

Согласно информации ведомства, максимальное количество обратившихся зафиксировано в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Московской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии и Москве.

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