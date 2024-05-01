Трамп счел, что Нетаньяху справедливо критикуют за атаку ХАМАС на Израиль

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он не смог предвидеть нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Своим мнением он поделился в интервью журналу TIME.

«У них самое современное оборудование. У них было все, чтобы остановить это. И многие люди знали об этом, вы знаете, тысячи и тысячи людей знали об этом, но Израиль не знал об этом (нападении – прим. ред.)», - отметил Трамп.

По его словам, такое развитие событий между Израилем и сектором Газа «никогда не должно было произойти». Трамп счел, что это оказало «глубокое влияние» на израильского лидера.

Он подчеркнул в интервью, что Нетаньяху «по праву подвергся критике» за то, что произошло 7 октября.

До этого сообщалось, что Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме.

Ранее премьер Израиля представил план послевоенного урегулирования в Газе.