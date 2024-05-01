На Украине задумались о легализации ЧВК

В Верховную раду Украины внесли на рассмотрение законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

Проект носит название «О международных оборонных компаниях». В нем говорится, что украинские ЧВК будут использовать исключительно для операций за границей. При этом они будут обязаны зарегистрироваться на Украине и там же исправно платить налоги.

До этого французский эксперт по авиации и бывший пилот Сириль де Латтр сообщал, что Украина рассматривает возможность привлечения иностранных пилотов из частных военных компаний (ЧВК) США и Канады для управления истребителями F-16.

По его словам, канадская компания Top Aces и американская Draken International готовят военных летчиков для работы на F-16. Эксперт предположил, что эти ЧВК могут заключить контракт на предоставление Украине истребителей F-16 в крайнем случае.

Де Латтр также отметил, что у Киева возникают серьезные проблемы с подготовкой отечественных пилотов из-за слабого понимания ими английского языка.

Ранее стало известно об участии украинских военных в конфликте в Судане.