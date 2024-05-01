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Израильские ВВС нанесли удары по объектам палестинских группировок в секторе Газа

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали военные объекты в секторе Газа

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Nir Elias/Reuters

В течение минувших суток Военно-воздушные силы Израиля провели бомбардировки ряда объектов, принадлежащих палестинским группировкам в секторе Газа. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации канала, были атакованы склады оружия, военные сооружения, стартовые площадки и минометные установки, используемые для ведения огня по войскам Израиля.

Помимо этого войска ЦАХАЛа «выявили террористическую ячейку, которая приближалась к войскам ЦАХАЛа в центральной части сектора Газа». По ней также был нанесен успешный удар с воздуха. А самолет ВВС США уничтожил боевиков во время закладывания ими взрывчатки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года встал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее стало известно, что США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

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