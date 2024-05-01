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Бритни Спирс обругала сестру

Певица Бритни Спирс опубликовала новое видео с неадекватным поведением

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс обругала свою младшую сестру Джейми Линн Спирс. Новое видео с неадекватным поведением 42-летней звезды появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Спирс.

В ролике, который после был удален, Спирс и ее сестра сидят в машине, едущей по горному ландшафту. Спирс, в частности, негативно высказывается об участии сестры в различных телешоу, и называет Джейми Линн «маленькой сучкой».

Кроме того, Спирс поддразнивает свою ассистентку, имитируя ее британский акцент, и предупреждает девушек, что у них появится сыпь, если они отправятся в туалет в кусты.

Накануне стало известно, что Спирс спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса.

По словам журналистов, результат судебного процесса привел исполнительницу «в ярость». Папарацци подловили певицу, когда она ехала в машине Mercedes G-Wagen, ударила каблуком в лобовое стекло и разбила его.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после нового витка дела об изнасилованиях.

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